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Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит в Москве праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в понедельник, 27 января.

«Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина принять участие в торжествах на Красной площади 9 мая 2020 года в Москве», — пояснил он. Слова дипломата приводит агентство «РИА Новости».

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Ранее, 22 января, стало известно, что генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама и президент страны Нгуен Фу Чонг принял приглашение Путина и приедет на 9 мая в Москву.

Помимо этого, Кремль направил приглашения на празднование 75-летия Победы ряду мировых лидеров. Их уже приняли президенты Франции, Сербии, Чехии, Киргизии, Кипра и Казахстана. Американский лидер Дональд Трамп заявил о желании приехать на парад Победы, но пока не подтвердил свое присутствие. О получении приглашения заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он, так же как и Трамп, пока не подтвердил своего участия в мероприятии.

Президент Украины Владимир Зеленский официально не подтверждал и не опровергал факта своего визита в Москву 9 мая.

В декабре заработал официальный сайт празднования 75-летия Победы — May9.ru. На портале разместят сведения о планируемых в 2020 году памятных, праздничных и образовательных акциях.

В военном параде 9 мая на Красной площади в Москве покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады Победы пройдут в 29 российских городах.

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