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Мишустин пригласил президента Киргизии в Москву на парад Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова к участию в Параде Победы в Москве.

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«Мы также ждем вас на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая», — приводит слова Мишустина «РИА Новости» в четверг, 27 февраля.

Также он попросил передать привет премьер-министру Киргизии Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Ранее в четверг посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер сообщил, что великий герцог Люксембурга Анри получил приглашение принять участие в параде Победы.

В 2020 году отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны. Путин направил приглашения на празднование Дня Победы ряду мировых лидеров. Их приняли президенты Белоруссии, Франции, Сербии, Чехии, Киргизии, Кипра, Казахстана, Вьетнама и премьер-министр Японии.

В военном параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве покажут более 20 видов техники, которую раньше не привлекали для традиционного военного смотра. Парады пройдут 9 мая в 29 городах России.

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