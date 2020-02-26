Путин назвал безопасность в период юбилея Победы задачей спецслужб

Президент РФ Владимир Путин назвал безопасность проведения мероприятий по случаю 75-летия Победы вопросом компетенции спецслужб и правоохранительных органов. Об этом он сообщил 26 февраля на заседании коллегии МВД России, его слова приводит ТАСС.

«Самого серьезного внимания требует обеспечение безопасности в местах массового пребывания граждан, особенно в период проведения масштабных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказал президент.

Ранее 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский еще не получал приглашение на парад 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Комментарий Пескова был дан в ответ на заявление офиса Зеленского 25 февраля, что приглашения от Кремля не поступало.

10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек. Также Шойгу рассказал, что в этом году парад будет длиться дольше, чем в 2019-м, а главными его гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов России.