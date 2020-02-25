День начала работы Дороги жизни станет памятной датой в Петербурге

В Санкт-Петербурге день начала работы Дороги жизни предлагают внести в список официальных памятных дат. Соответствующий законопроект был поддержан на заседании комиссии по образованию, культуре и науке правительства северной столицы.

Дорога жизни по льду Ладожского озера начала работать 22 ноября 1941 года. Грузовики с провизией спасали от голода жителей блокадного Ленинграда. Согласно новому законопроекту, 22 ноября предлагается внести в перечень установленных памятных дат на территории Петербурга. Об этом сообщает телеканал «78».

27 января в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. По разным данным, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.