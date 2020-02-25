Прямой эфир

День начала работы Дороги жизни станет памятной датой в Петербурге

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге день начала работы Дороги жизни предлагают внести в список официальных памятных дат. Соответствующий законопроект был поддержан на заседании комиссии по образованию, культуре и науке правительства северной столицы.

Дорога жизни по льду Ладожского озера начала работать 22 ноября 1941 года. Грузовики с провизией спасали от голода жителей блокадного Ленинграда. Согласно новому законопроекту, 22 ноября предлагается внести в перечень установленных памятных дат на территории Петербурга. Об этом сообщает телеканал «78».

27 января в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. По разным данным, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибли до 1,5 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Благотворительный спектакль о блокаде Ленинграда поставят в Оренбурге
Выставка книг блокадного Ленинграда открылась в Пскове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020