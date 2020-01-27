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Выставка книг блокадного Ленинграда открылась в Пскове

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В Центральной городской библиотеке Пскова к 75-летию Великой Победы открылась выставка «Книги, с которыми мы победили». Представлены редчайшие издания, которые увидели свет в годы ленинградской блокады, из частной коллекции руководителя общества краеведов в Пскове и Ленинграде Михаила Медникова.

Как отмечает «Псковская лента новостей», он был награжден 12 медалями, из которых больше всего ценил медаль «За заслуги перед Псковом». Медников скончался в ноябре 2019 года.

В коллекции блокадных книг самое ценное издание — книга «Ленинград», которая была выпущена тиражом всего 2,5 тыс. экземпляров в 1943 году и посвящена 240-летию города. Невзирая на военное положение, эта книга является образцом высокой полиграфической культуры. Выставка будет работать до июня.

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