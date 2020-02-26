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Кремль пока не отправил Зеленскому приглашение на парад Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский лидер Владимир Зеленский не получал приглашение к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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«Насколько я знаю, пока действительно не направлялось приглашение Зеленскому. Продолжается рассылка приглашений, пока я вам в отношении президента Украины сказать не могу, мне нужно уточнять», — сказал представитель Кремля на брифинге в среду, 26 февраля.

При этом Песков добавил, что уточнит этот момент и обязательно даст ответ в ближайшие дни.

Накануне в офисе Зеленского сообщили, что Кремль еще не высылал главе государства приглашения к участию в параде. При этом помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Россия намерена направить Зеленскому приглашение.

10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек. Также Шойгу рассказал, что в этом году парад будет длиться дольше, чем в 2019-м, а главными его гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов России.

27 января стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Москвы посетить праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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