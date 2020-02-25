Матвиенко поручила проверить качество жилья ветеранов ВОВ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить, все ли ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) обеспечены комфортным жильем. Об этом она сообщила во вторник, 25 февраля, в ходе встречи членов верхней палаты парламента с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым.
Матвиенко напомнила, что в 2020 году исполняется 75 лет победы в ВОВ.
«Слова о том, что мы все в неоплатном долгу перед ветеранами, должны подкрепляться делами. Еще раз подчеркну, что в каждом регионе необходимо тщательным образом проверить, все ли ветераны обеспечены комфортным жильем, не осталось ли нерешенных вопросов», — цитирует спикера агентство городских новостей «Москва».
По словам Матвиенко, каждый ветеран должен жить в комфортных условиях независимо от того, получал он жилье или нет. Она назвала это святым долгом, добавив, что в этом году нужно повсеместно решить вопрос обеспечения участников ВОВ жильем.
10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек. Также глава ведомства рассказал, что в этом году парад будет длиться дольше, чем в 2019-м, а главными его гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов России.