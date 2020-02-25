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Матвиенко поручила проверить качество жилья ветеранов ВОВ

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Фото: пресс-служба СФ
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить, все ли ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) обеспечены комфортным жильем. Об этом она сообщила во вторник, 25 февраля, в ходе встречи членов верхней палаты парламента с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиром Якушевым.

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Матвиенко напомнила, что в 2020 году исполняется 75 лет победы в ВОВ.

«Слова о том, что мы все в неоплатном долгу перед ветеранами, должны подкрепляться делами. Еще раз подчеркну, что в каждом регионе необходимо тщательным образом проверить, все ли ветераны обеспечены комфортным жильем, не осталось ли нерешенных вопросов», — цитирует спикера агентство городских новостей «Москва».

По словам Матвиенко, каждый ветеран должен жить в комфортных условиях независимо от того, получал он жилье или нет. Она назвала это святым долгом, добавив, что в этом году нужно повсеместно решить вопрос обеспечения участников ВОВ жильем.

10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек. Также глава ведомства рассказал, что в этом году парад будет длиться дольше, чем в 2019-м, а главными его гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов России.

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