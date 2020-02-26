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Посол России рассказал об отношении к Красной армии в Израиле

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Власти Израиля и граждане этой страны единодушно убеждены в том, что именно Красная армия внесла решающий вклад в разгром нацизма, сообщил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Дипломат посетовал, что в последнее время активизировалась кампания, направленная на переоценку вклада советских воинов в победу над нацизмом, «в освобождение народов Европы, в спасение европейского и мирового еврейства», передает «РИА Новости».

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Викторов подчеркнул, что в Израиле к вопросу исторической памяти относятся очень чутко и бережно, сохраняя воспоминания о прошедших событиях и заслугах Красной армии.

«Здесь не вызывает сомнений... ни у руководства Израиля, ни в целом у израильского населения, кто — а именно Красная армия — внес решающий вклад в разгром нацизма. Здесь сохраняется должное отношение к памяти и признанию этих заслуг наших героических воинов», — подчеркнул дипломат.

По его словам, «в Израиле, в отличие от некоторых стран, где ведется настоящая война с памятниками советским воинам-освободителям, насчитывается более 60 памятников и мест памяти, посвященных героическим подвигам бойцов Красной армии».

Посол напомнил, что в Иерусалиме при участии президента России Владимира Путина открыт монумент «Свеча памяти», возведенный в честь жителей и защитников Ленинграда в годы блокады. Также Викторов рассказал, что несколько лет назад в городе Нетанья был возведен монумент в честь победы Красной армии над нацистской Германией.

В январе министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что хочет лично поблагодарить российского лидера Владимира Путина за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией.

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