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Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия будет препятствовать любым попыткам исказить историю Великой Отечественной войны, передает «РИА Новости» слова президента РФ Владимира Путина в воскресенье, 23 февраля.

В рамках своего выступления на концерте в честь Дня защитника Отечества глава государства напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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«В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей», — сказал президент.

Путин отметил, что ценой кровопролитных сражений российским солдатам удалось не только одержать победу над врагом на своей земле, но и освободить другие страны от оккупантов.

«Наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — резюмировал президент.

19 февраля парламент Эстонии принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждается договор о ненападении между СССР и нацистской Германией и его секретные протоколы. В парламенте выразили поддержку Польше и другим европейским странам, которые «Россия в последнее время относит к виновникам развязывания Второй мировой войны».

Посол России в республике назвал резолюцию кощунством и «откровенно недружественным актом эстонского парламента».

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