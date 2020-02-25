Прямой эфир
Сюжет:

В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Кремль еще не высылал главе государства приглашения к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Украинская правда» во вторник, 25 февраля.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Россия намерена направить Зеленскому приглашение. В Кремле заявляли, что при проведении юбилейных мероприятий будут рады всем участникам, кто чтит память защитников мира от нацизма.

При этом просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича сформировать парламентскую делегацию для участия в московском параде Победы офис Зеленского оставил без ответа.

27 января, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Москвы посетить праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне

10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек. Также Шойгу рассказал, что в этом году парад будет длиться дольше, чем в 2019-м, а главными его гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент Казахстана принял приглашение посетить парад Победы в Москве
В Британии заявили о получении Джонсоном приглашения на парад Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020