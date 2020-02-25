В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что Кремль еще не высылал главе государства приглашения к участию в параде 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Украинская правда» во вторник, 25 февраля.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что Россия намерена направить Зеленскому приглашение. В Кремле заявляли, что при проведении юбилейных мероприятий будут рады всем участникам, кто чтит память защитников мира от нацизма.

При этом просьбу прокомментировать предложение депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича сформировать парламентскую делегацию для участия в московском параде Победы офис Зеленского оставил без ответа.

27 января, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Москвы посетить праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне

10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек. Также Шойгу рассказал, что в этом году парад будет длиться дольше, чем в 2019-м, а главными его гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов России.