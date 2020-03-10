Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Визиты мировых лидеров в Москву на парад Победы не важны для России, так как это российский праздник. Об этом в интервью ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать», — объяснил глава государства свою точку зрения журналисту Андрею Ванденко.

В Москве их ждут и будут рады визиту. Если политики не приедут — это их выбор. По мнению Путина, для них это было бы ошибкой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ранее в марте о планах посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы. Кремль направил приглашения на участие в Дне Победы ряду мировых лидеров. Их приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и многие другие.

О желании приехать на парад Победы заявлял президент США Дональд Трамп, но свое присутствие пока не подтвердил.

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.