Прямой эфир

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Визиты мировых лидеров в Москву на парад Победы не важны для России, так как это российский праздник. Об этом в интервью ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин.

«Гулко отдаются в пустынных улицах шаги военнопленных»
О чем писали «Известия» 75 лет назад

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать», — объяснил глава государства свою точку зрения журналисту Андрею Ванденко.

В Москве их ждут и будут рады визиту. Если политики не приедут — это их выбор. По мнению Путина, для них это было бы ошибкой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ранее в марте о планах посетить Москву 9 мая для празднования 75-летия Победы. Кремль направил приглашения на участие в Дне Победы ряду мировых лидеров. Их приняли президенты: Франции — Эммануэль Макрон, Сербии — Александр Вучич, Чехии — Милош Земан, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, великий герцог Люксембурга Анри и многие другие.

О желании приехать на парад Победы заявлял президент США Дональд Трамп, но свое присутствие пока не подтвердил.

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новая система дистанционного минирования примет участие в параде Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020