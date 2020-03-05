Выпуски «Известий» в начале марта 1945 года переполнены эмоциональными репортажами военных корреспондентов из освобожденных от оккупантов территорий. Советские люди не переставали ужасаться зверствам нацистов, увидев следы их преступлений. А в тылу уже вовсю готовились к весенне-полевым работам и празднованию Международного женского дня.

«Помните о нас»

В выпуске от 1 марта 1945 года «Известия» опубликовали репортаж военного спецкорреспондента Александра Булгакова об освобождении города Гжатска (сейчас Гагарин), в котором был концлагерь для советских солдат.

«Через город проходят войска. Население бежало. Гулко отдаются в пустынных улицах шаги военнопленных немцев. Мрачные, угрюмые, злобные лица. Ни слова, ни звука в рядах», — писал журналист.

В репортаже корреспондент приводил страшные факты: на всей территории концлагеря лежали многочисленные тела узников, ставших жертвами надрессированных собак. Трупами были заполнены и бараки, кого-то смерть настигла на нарах, кого-то прямо за столом. Пораженные этой картиной, солдаты уже готовы были закрыть дверь и уйти, но вдруг услышали голос — среди трупов лежал умирающий человек.

«Я... русский... Здесь были русские военнопленные... умерли с голоду... Нас замучили немцы... Помните о нас», — все, что он успел сказать и умер на глазах своих спасителей.

Фото: РИА Новости/Николай Попов

«Со сжатыми зубами покидаешь этот лагерь. Всё вокруг кажется отравленным чумным, смертельным ядом», — такими словами завершается репортаж.

В это же время битва за Одером не утихала ни днем, ни ночью. Военный спецкорреспондент А. Навозов писал, что, отбивая контратаки немцев, части 1-го Украинского фронта продвигаются вперед. «Севернее Христианштадта пехотинцы одного соединения форсировали реку Бобер и завоевали плацдарм на западном ее берегу. На другом участке, юго-западнее Бунцлау, советские войска, разгромив крупную группировку противника, также с хода форсировали реку Бобер и атаковали город Наумбург», — говорится в тексте.

В сводках советского информбюро, публикуемых ежедневно на первых полосах газеты, сообщали об успехах Красной армии в Померании и Бреслау: войскам Украинского фронта удалось завладеть ведущими в Германию дорогами, Белорусского — захватить город Руммельсбург, который стал оборонительной крепостью немцев.

О матери и ребенке

Не оставили «Известия» без внимания и Международный женский день. В номере от 6 марта было опубликовано постановление ЦК ВКП(б), в котором отмечалось, что 8 марта 1945 года женщины Советского Союза будут отмечать в обстановке новых великих побед Красной Армии. «Советские женщины-матери вырастили доблестных воинов, прошедших боевой исторический путь от Сталинграда к подступам Берлина. Советское государство славит женщин-матерей, воспитавших своих сынов храбрыми и бесстрашными воинами», — отмечается в постановлении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В номере от 6 марта в «Известиях» вышел материал об указе президиума Верховного Совета СССР, который был посвящен заботе о матери и ребенке. Сообщалось, что после издания указа малышей стали безотказно принимать в ясли, а дети из нуждающихся многодетных семей или матерей-одиночек получили возможность круглосуточно пребывать в садиках.

Беременные женщины и кормящие матери стали получать дополнительное питание и на предприятиях, и в специальных магазинах. Кроме масла, сахара, крупы и молока, им сверх нормы продавали овощи и некоторые другие продукты.

Накануне празднования Международного женского дня в «Известиях» опубликовали историю девушки Ольги Ловичевой, освобожденной из немецкого рабства. Как она рассказала военному спецкорреспонденту Виктору Полторацкому, ее насильно увезли в Германию осенью 1942 года. Позже она оказалась в городе Штейнау на Одере, попав в дом к местной богачке.

«Это была очень страшная жизнь. Не только потому, что было тяжело работать. Главное, потому что немцы хотели убить в нас все человеческое и на каждом шагу, каждую минуту напоминали: «Ты только рабыня», — вспоминала Ольга Ловичева.

Материал на первой полосе праздничного выпуска «Известий» 8 марта вышел с заголовком: «К новым подвигам, советские патриотки!». В нем говорилось, что женщины оказывают неоценимую помощь в уходе за ранеными и выздоравливающими воинами Красной Армии, тысячи из них стали донорами, чтобы своей кровью спасти жизни фронтовиков.

Фото: РИА Новости/Макс Альперт

Рассказывала газета и о том, как жены кизеловских горняков построили водопровод на шахте. А на одном крупном оборонном заводе женщины и девушки возглавляют почти половину всех бригад и участков.

Два центнера с гектара

В мартовских номерах «Известий» появляется все больше публикаций, посвященных подготовке к предстоящим весенне-полевым работам. В них сообщают о начале сева в Закавказье, на Кубани, в Крыму, на Днепропетровщине, в Южном Казахстане.

2 марта в газете опубликовали очерк, посвященный агроному-новатору колхоза «Красная Талица» В. Н. Швецову. Он настоял на том, чтобы сельскохозяйственная техника ставилась на зимнее хранение в отремонтированном виде, а семена зерновых подсушивали. Это позволило повысить урожайность почти на два центнера с гектара.

В некоторых регионах страны прошли собрания сельскохозяйственных артелей, где обсуждали, как достичь высоких урожаев. Так, в артели имени Калинина Троицкого района Челябинской области было принято решение ввести многопольный севооборот.