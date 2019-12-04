Воин, спикер, журналист: увековечена память бывшего главреда «Известий»

В центре Москвы, в Гранатном переулке, установили мемориальную доску журналисту и государственному деятелю Льву Николаевичу Толкунову, который дважды был у руля газеты «Известия»: с 1965 по 1976 и с 1983 по 1984 год. Авторами памятной доски стали скульпторы Микаэль и Ваге Согояны. В торжественной церемонии приняли участие глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, члены семьи легендарного редактора, ветераны газеты и ее нынешние сотрудники.

В доме № 10, корпус 1, Гранатного переулка, где жил Лев Толкунов, 3 декабря (в этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения) была открыта мемориальная доска. И хотя на ней сначала указана государственная должность, которую занимал Лев Толкунов — председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, собравшиеся больше говорили о нем как о журналисте.

— Мы сегодня вспоминаем уникального человека, журналиста с большой буквы. Он занимал высокие государственные посты и проявил себя во многих областях, но для нас он настоящий журналист. Который в качестве корреспондента «Правды» прошел Великую Отечественную войну, — сказал в ходе церемонии председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он напомнил, что в свое время Лев Толкунов возглавлял союз и многое сделал для советской журналистики.

По словам ветерана «Известий» международника Леонида Камынина, Лев Толкунов оставил яркий след в истории журналистики нашей страны.

— Он пришел к нам в «Известия» в 1965 году, когда редакция пребывала в сложном положении, — вспоминал Леонид Камынин, имея в виду тревожный период после увольнения главреда Алексея Аджубея. — Мы знали, что Лев Николаевич из ЦК КПСС, где занимал ряд важных постов, а до этого работал в партийной «Правде». И вопрос, что будет с газетой, волновал нас всерьез. Но вскоре стало ясно, что с приходом нового главного у «Известий» появляется еще одна возможность пойти на подъем.

Ветеран объяснил, что при Льве Толкунове «значительно улучшилась творческая обстановка в редакции, повысились популярность, авторитет газеты, а ее тираж стал больше 8 млн экземпляров».

Дочь легендарного главреда Татьяна Толкунова считает, что открытие мемориальной доски — это не только память о ее отце.

— Мой отец был дважды главным редактором «Известий». Эта мемориальная доска — память и о тех людях, которые в то время работали в средствах массовой информации. В то время СМИ — это была сила, — заявила Татьяна Толкунова. — Мой отец был председателем Совета Союза Верховного Совета СССР, государственным деятелем, и я считаю, что это памятник всем советским государственным деятелям. Их ругают сейчас, но помню, как они работали, какие они были честные, скромные и хорошие люди.

Она поблагодарила Союз журналистов России, ветеранскую организацию «Известий», Общероссийское движение поддержки флота и представителей московских властей за помощь в создании и установке мемориальной доски Льву Толкунову.