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«Русская пехота и танки сметут нас»

О чем писали «Известия» 75 лет назад
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Фото: РИА Новости/Тимофей Мельник
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Конец февраля 1945-го ознаменовался на страницах «Известий» не только прорывами в Бреслау и операцией на Одере. Советский народ, в те дни буквально писавший историю, оглядывался назад, на собственное прошлое — в стране проходило Всесоюзное археологическое совещание. Колхозники растили «урожай победы», а жители тайги строили детский дом для будущего поколения.

О Толстом и семенах

25 февраля 1945 года на страницах «Известий» Информбюро рапортует, что накануне на Земландском полуострове Красная армия отбивала атаки пехоты и танков противника. Юго-западнее Кенигсберга (Калининграда) идут бои по уничтожению восточно-прусской группировки. Не стихают сражения в районе Бреслау, на северном берегу Дуная.

«За 23 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 34 самолета противника», — отмечается в сообщении.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Но к гордости за победы в то воскресенье примешалась и горечь утраты. 25 февраля стало известно о смерти писателя Алексея Толстого, и эта утрата глубокой скорбью отозвалась в советском народе. Коллектив «Известий» вспоминает произведения Толстого, особенно выделяя, что он «был одним из первых писателей, кто создал художественные образы вождей народов — Ленина и Сталина». Литератору посвящено несколько заметок, а в конце номера свои соболезнования выражают представители власти.

Газета также сообщает, что Совет народных комиссаров СССР признал эффективной созданную в 1937 году систему семеноводческих хозяйств. В материале журналисты приводят конкретные примеры: посевная площадь выросла с 42 до 84%, а поставки элитных семян составляют 1,5 млн пудов. Колхозников со страниц «Известий» призывают приложить все усилия, чтобы вырастить «урожай победы».

Об археологии и Бреслау

27 февраля специальный военный корреспондент газеты майор Виктор Полторацкий стал свидетелем боев за Бреслау. «Немцы оказывали жестокое сопротивление. Кроме подготовленных опорных пунктов, гитлеровцы использовали для обороны кирпичные здания, в которых устанавливали пулеметы и даже орудия»,— пишет он. Несмотря на все усилия фашистов, Красная армия продвигалась вперед, хотя и с огромным трудом. «Бои приняли затяжной характер, в ходе их беспримерные образцы мужества и героизма показывают бойцы наших штурмовых групп», — отмечает журналист.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

В тот же день в Москве открылось Всесоюзное археологическое совещание — по этому поводу «Известия» вспоминают тернистый путь археологии в стране. «На пути перестройки были у наших археологов и неудачи, и срывы», — говорится в материале. Но в то же время, подчеркивает автор текста, ученые избавились от мистического ореола, окружавшего археологию, и смогли добиться того, чтобы она «прочно вошла в состав исторических наук».

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Согласно оперативной сводке, продолжаются бои на Земландском полуострове. 25 февраля было уничтожено 69 немецких танков и самоходных орудий в окрестностях Кенигсберга (Калининграда). В районе Бреслау советские войска заняли 15 кварталов. «Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в Балтийском море два немецких транспорта общим водоизмещением в 14 000 тонн и один сторожевой корабль противника», — сообщают «Известия».

О таежных людях

28 февраля специальный военный корреспондент «Известий» Леонид Кудреватых рапортует из района отбитой у врага крепости Познань. «Яркие языки пламени еще лижут каменные стены. Там немцев не спасли ни восьмиметровые перекрытия, ни древние пещеры, в которых они укрывались от наших снарядов и авиабомб», — описывает журналист. Эти руины станут фундаментом для новой эпохи, уверен он.

Предпоследнюю полосу украшает трогательная история, озаглавленная «У Денежкина камня». На окраине села Всеволодо-Благодатского, расположенного в бескрайней тайге Северного Урала, у подножия одной из самых высоких уральских гор стоит районный детский дом. Местные жители организовали его общими усилиями. Всё делали сами: и собирали средства, и строили, и шили одежду, и заготавливали дрова. Благодаря активистам новый дом нашли 114 детей. «Это они, таежные люди, своими руками сделали большое, благородное дело» — так заканчивается заметка.

Информбюро передает, что войска 2-го Белорусского фронта сломили сопротивление противника западнее города Хойнице и за четыре дня продвинулись вперед до 70 км. Бои идут в Померании, Бреслау и на территории Чехословакии.

«Удары советских войск деморализовали солдат. Многие из них теперь говорят: «Мы нигде не удержимся, русская пехота и танки сметут нас», — цитируют «Известия» слова плененного на Одере инспектора инженерных сооружений укрепленного района Циленциг майора Бонна.

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