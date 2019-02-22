Приказано отмечать: как «Известия» спасли 23 февраля

День Красной армии, День Советской армии, День Советской армии и Военно-морского флота, День защитника Отечества — в разные периоды истории 23 февраля носило самые разные названия. Однако отмечать главный «мужской» праздник россияне могли бы совсем в другой день, если бы в феврале 1938-го в «Известиях» не вышла статья, объяснявшая значение этой даты. Позднее опубликованные в газете тезисы перекочевали в школьные учебники, окончательно закрепив 23 февраля в качестве «красного дня календаря». Сейчас, спустя столетие после выхода Декрета о создании Красной армии, история выбора даты для празднования дня ее рождения остается не менее запутанной. Чтобы разобраться в сплетении политических интриг и внутрипартийных игр, которые едва не привели к забвению 23 февраля, «Известия» отправились в Российский государственный военный архив, где бережно хранятся все документы, касающиеся этой темы.

Ушли в декрет

На девяти этажах Российского государственного военного архива (РГВА) собрано более семи миллионов дел. Многочисленные стеллажи заставлены документами времен гражданской и Великой Отечественной войн, боев на Халхин-Голе и финской кампании, которые при надлежащем уходе могут храниться вечно. Для этого в хранилище регулярно проводят проверку на наличие жучков и поддерживают определенную температуру. Архив оборудован особой системой тушения, в течение 60 секунд снижающей содержание кислорода в помещении до минимально возможного, чтобы предотвратить горение: в случае пожара у сотрудников есть всего минута, чтобы покинуть здание.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии — один из самых интересных документов, которые находятся в РГВА. Считается, что именно с его появлением в нашей стране началась история праздника, который мы сегодня называем Днем защитника Отечества.

— История празднования 23 февраля очень запутанная, потому что фактически эта дата была выбрана случайно, — рассказал «Известиям» заместитель директора архива Владимир Коротаев. — Изначально день рождения Красной Армии был посвящен победе над немецкими войсками под Нарвой и Псковом, хотя именно 23 февраля никаких грандиозных событий на фронте не происходило.

Совет народных комиссаров издал Декрет о создании Красной армии 15 (28) января 1918 года. Документ подписали председатель Совнаркома Владимир Ленин, наркомы по военным и морским делам Николай Подвойский и Павел Дыбенко, комиссары Прош Прошьян, Владимир Затонский и Исаак Штейнберг, а также управделами и секретарь Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич и Николай Горбунов.

архив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе», — гласит текст документа.

Отдельно в нем отмечено, что солдаты находятся на государственном довольствии и получают по 50 рублей, а нетрудоспособные члены их семей обеспечиваются всем необходимым. Интересная деталь: напечатан декрет в частной типографии М.И. Смирнова, потому что на тот момент производство еще не было национализировано.

«Нет армии»

— Считается, что дата для праздника была выбрана в память о проходивших в те дни 1918 года боев под Нарвой и Псковом. Однако на деле организованной Красной армии тогда не было и в помине — защищали Псков те, кто мог держать в руках оружие, — продолжает Владимир Коротаев. — Наступление немцев было частично остановлено благодаря тому, что большевики взорвали вагон с пироксилином — это привело к многочисленным жертвам среди интервентов. Под Нарвой ситуация была хуже — нарком военных и морских дел Дыбенко пропал во время боя и появился спустя несколько дней под Самарой, за что был приговорен к расстрелу. Исполнение приговора удалось отложить лишь благодаря заступничеству его жены — известной революционерки Александры Коллонтай.

Ситуация на фронтах совершенно не устраивала Владимира Ленина.

«Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить всё и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. В Советской республике нет армии», — писал он 25 февраля 1918 года на страницах газеты «Правда».

архив Российский государственный военный архив, архивные документы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Фактически мобилизация началась после публикации 21 февраля 1918 года воззвания «Социалистическое отечество в опасности», но реально функционировать Красная армия начала только с лета, пояснил «Известиям» начальник отдела использования и публикации документов РГВА Виктор Миронов.

«Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева, всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов. В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать», — говорилось в воззвании.

Битва за дату

— По правилам исторической науки праздник создания Красной армии следовало бы установить 28 января, когда был издан документ о ее создании. Но тогда, конечно, властям страны было не до этого, — пояснил Виктор Миронов. — Спустя год, в 1919-м, опомнились, что нужно бы отметить годовщину, и решили выбрать для этого день Красного подарка — мероприятия, когда гражданские жертвовали подарки красноармейцам. Он отмечался 17 февраля. Однако в 1919 году этот день выпал на понедельник, и празднование годовщины РККА было решено перенести на ближайший выходной, то есть на 23 февраля.

Затем о дате на несколько лет забыли — во время гражданской войны у молодой Советской республики было множество более важных дел. Только в 1923 году был издан подписанный Львом Троцким приказ Реввоенсовета, объяснявший выбор дня празднования несколько по-другому.

«23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооруженной силы», — говорилось в документе. Однако спустя десятилетие, на собрании в честь 15-летия Красной армии в 1933 году, маршал Климент Ворошилов признался: дата для праздника была выбрана совершенно случайно.

— Приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами, — заявил он. Так россияне едва не лишились одного из главных праздников в году.

При этом все события тех времен — включая и выбор даты для празднования дня рождения Красной армии — нужно рассматривать еще и в контексте происходивших тогда внутрипартийных событий, уверены историки.

архив Российский государственный военный архив, архивные документы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Безусловно, сыграло свою роль противостояние Сталина и Троцкого, — отметил Виктор Миронов. — Столкнулись два человека больших амбиций, с гонором. Поэтому после победы Сталина во внутрипартийной борьбе и изгнания Троцкого из СССР стало невозможно объяснять выбор даты декретом последнего. И вот тогда свою роль сыграла газета «Известия». В номере от 16 февраля 1938 года появляется статья «К 20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для пропагандистов». В этой публикации не было ни слова про Троцкого.

«Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма стал днем юбилея молодой Красной армии», — говорилось в статье.

Впоследствии именно формулировка «Известий» фигурировала во всех советских учебниках истории и во многих научных работах. В 1942 году дату еще раз закрепил Иосиф Сталин.

«Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днем рождения Красной армии», — говорилось в приказе главнокомандующего.

С 2002 года по решению Госдумы 23 февраля стал нерабочим праздничным днем и отмечается как День защитника Отечества, являясь днем воинской славы России. Слова же «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)» были исключены из официального описания праздника только в 2006-м, когда парламент страны принял соответствующее постановление.