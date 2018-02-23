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На страже Отечества: 100 лет со дня создания Красной армии

Как менялся образ российских военнослужащих разных лет
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Фото: ТАСС
В пятницу, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. В 2018-м дата торжественная вдвойне: столетие празднует вся современная российская армия. Именно в этот день в 1918 году части недавно созданной Красной армии впервые вступили в бой с немецкими подразделениями в районе Пскова и одержали над ними победу. Портал iz.ru вспоминает, как менялся образ отечественных военнослужащих на протяжении последнего столетия
Фото: РИА Новости
Первые московские пулеметные курсы по подготовке командного состава РККА, 1920 год
Фото: ТАСС
Конные занятия фельдъегерей, 1933 год
Фото: ТАСС
Танковый экипаж, состоящий из родных братьев Михеевых, 1938 год
Фото: ТАСС/В. Гальперин
Пулеметный расчет, отличившийся в боях под Сталинградом, 1942 год
Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин
Экипаж советского бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е.П.Эндрексон, сержант В.П. Поршаков, Т.Д. Деренко и овчарка Джульбарс, 1942 год
Фото: РИА Новости/Мельник
Солдаты Советской Армии во время чтения газеты в перерыве между учениями, 1958 год
Фото: РИА Новости/Георгий Белянин
Воздушно-десантные войска Советских Вооруженных сил на учениях, 1964 год
Фото: РИА Новости/Лев Поликашин
Воздушно-десантные войска на Красной площади. Военный парад в честь празднования 54-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1971 год
Фото: ТАСС/П. Кузнецов
Гранатометчик Александр Махонин, 1975 год
Фото: ТАСС/Георгий Надеждин
Жители Хайрханы в гостях у советских танкистов, Афганистан, 1980 год
Фото: ТАСС/В. Токарский
Боец Сахалинского пограничного отряда, оператор прожекторной станции Герман Исхаков, 1985 год
Фото: ТАСС/Сергей Жуков
Пограничник 12-й заставы московского погранотряда с прибором, позволяющим вести наблюдения и днем, и ночью. Таджикистан, 1995 год
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российские военнослужащие во время антитеррористических учений стран-членов ШОС «Мирная миссия-2007» на общевойсковом полигоне вблизи города Чебаркуль, 2007 год
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Российские военные во время разминирования жилых кварталов сирийского Алеппо, 2017 год
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