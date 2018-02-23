На страже Отечества: 100 лет со дня создания Красной армии

В пятницу, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. В 2018-м дата торжественная вдвойне: столетие празднует вся современная российская армия. Именно в этот день в 1918 году части недавно созданной Красной армии впервые вступили в бой с немецкими подразделениями в районе Пскова и одержали над ними победу. Портал iz.ru вспоминает, как менялся образ отечественных военнослужащих на протяжении последнего столетия