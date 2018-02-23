Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем защитника Отечества. Поздравительное сообщение градоначальник оставил в своем микроблоге в Twitter.

День защитника Отечества - всенародный праздник. Страна выдержала столько войн и страданий, прошла через такие испытания, что российская армия стала неотъемлемой частью истории не только государства, но и каждой семьи. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 февраля 2018 г.

В следующем «твите» Собянин отметил, что сегодня «наша Независимость, мирное небо во многом зависят от того, насколько сильна Россия». Столичный мэр выразил признательность «людям, чья профессия - Родину защищать».

Напомним, пятница, 23 февраля, объявлена выходным днем. Для жителей и гостей столицы подготовлены более 500 развлекательных мероприятий. В кинотеатрах сети «Москино» будут бесплатно показывать фильмы о войне. Парковка на период с с 23 по 25 февраля будет бесплатной.

Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества запустят с 16 площадок, главными из которых станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная.