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Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем защитника Отечества. Поздравительное сообщение градоначальник оставил в своем микроблоге в Twitter.

В следующем «твите» Собянин отметил, что сегодня «наша Независимость, мирное небо во многом зависят от того, насколько сильна Россия». Столичный мэр выразил признательность «людям, чья профессия - Родину защищать».

Напомним, пятница, 23 февраля, объявлена выходным днем. Для жителей и гостей столицы подготовлены более 500 развлекательных мероприятий. В кинотеатрах сети «Москино» будут бесплатно показывать фильмы о войне. Парковка на период с с 23 по 25 февраля будет бесплатной.

Праздничный фейерверк в честь Дня защитника Отечества запустят с 16 площадок, главными из которых станут Поклонная гора и Лужнецкая набережная.

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