«Москино» проведет бесплатные показы фильмов к 23 февраля

Сеть кинотеатров «Москино» бесплатно покажет 12 отечественных фильмов в честь Дня защитника Отечества в рамках программы «Синематека. Мой герой». Показы пройдут с 22 по 24 февраля в девяти кинозалах сети, пишет сайт столичной мэрии.

Зрители увидят картины с участием актеров: Юрия Яковлева, Олега Меньшикова, Алексея Баталова, Андрея Болтнева, Василия Ланового и других. Киноленты посмотреть можно будет в кинотеатрах «Полет», «Вымпел», «Сатурн», «Молодежный», «Тула», «Спутник», «Юность», «Искра», «Салют», пишет сетевое издание m24.ru. Предварительная регистрация перед посещением кинотеатров не требуется.

13 февраля сообщалось, что Минкультуры поддержало съемки документальных фильмов о Менделееве.