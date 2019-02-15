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«Москино» проведет бесплатные показы фильмов к 23 февраля

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Фото: Госкино
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Сеть кинотеатров «Москино» бесплатно покажет 12 отечественных фильмов в честь Дня защитника Отечества в рамках программы «Синематека. Мой герой». Показы пройдут с 22 по 24 февраля в девяти кинозалах сети, пишет сайт столичной мэрии.

Зрители увидят картины с участием актеров: Юрия Яковлева, Олега Меньшикова, Алексея Баталова, Андрея Болтнева, Василия Ланового и других. Киноленты посмотреть можно будет в кинотеатрах «Полет», «Вымпел», «Сатурн», «Молодежный», «Тула», «Спутник», «Юность», «Искра», «Салют», пишет сетевое издание m24.ru. Предварительная регистрация перед посещением кинотеатров не требуется.

13 февраля сообщалось, что Минкультуры поддержало съемки документальных фильмов о Менделееве.

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