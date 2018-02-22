На окраине Пскова, у пересечения дорог на Санкт-Петербург, Киев и Ригу, издалека виден 47-метровый обелиск в форме штыка. На его полукруглом гранитном основании размещены горельефы из кованой меди. Этот монумент был сооружен в память о первых боях Красной Армии. В этом году исполняется 100 лет со дня ее создания.

Это было драматичное время. В феврале 1918 года по вине Троцкого были сорваны мирные переговоры с Германией. Сразу после этого командование германского Северного корпуса получило приказ о наступлении на Псков с последующим выходом на Петроград. Именно под Псковом в феврале 1918 года находился передовой рубеж, на котором только сформированные отряды Красной Армии получили боевое крещение, сражаясь против кайзеровских войск.

Для наступления была выделена 8-я германская армия в составе шести дивизий. Им противостояли 1-я, 5-я и 12-я армии Северного фронта. Немцы с ходу прорвали оборону русских войск и начали развивать наступление на Псковском и Нарвском направлениях. Возникла реальная опасность скорого выхода немецких войск к Петрограду и его падения. Именно в эти дни Ленин обратился к народу с знаменитым призывом: «Все на защиту социалистического отечества!» Развернулась мобилизация сил: на фабриках и заводах шла массовая запись добровольцев, стали формироваться первые красноармейские отряды. В ряды Красной гвардии вливались и бывшие военнослужащие Российской императорской ирмии. Им была не важна политика. Они шли защищать Родину от врага.

В Пскове о начале наступления немцев стало известно 19 февраля. В этот же день был организован чрезвычайный военно-революционный штаб обороны. В городе было введено осадное положение. Запись добровольцев в Красную армию проводилась в кадетском корпусе и в бывшей школе прапорщиков в Омских казармах на Завеличье.

Защищать Псков должны были части 12-й армии. Однако она уже не могла задержать наступление. Германцы наступали на Псков вдоль железной дороги. Именно там произошли первые бои отрядов Красной армии с противником. Красноармейцы отразили несколько атак и до вечера удерживали позиции. В сумерках, чтобы не быть окруженными, отряд псковских красногвардейцев отошел вдоль железной дороги мимо Промежиц по направлению к Пескам. Там находился крупный склад боеприпасов. Вечером 24 февраля, когда немецкие войска заняли склад, красногвардейцы взорвали вагон со взрывчаткой, и это вызвало детонацию всего склада. При взрыве погибло 30 офицеров, 34 унтер-офицера и 206 солдата противника.

История сохранила имена защитников Пскова. Это были бойцы 2-го красноармейского полка во главе с А.И. Черепановым, две роты и пулеметная команда 2-го Рижского латышского полка, партизанский отряд сибиряков под командованием И.М. Ляшкевича.

Но враг наседал. 23 февраля немцы заняли город Остров, расположенный в 60 км от Пскова. Немецкая артиллерия начала обстрел города. Возникли пожары. Горели Енисейские казармы у Гремячей башни. 24 февраля вечером немцы при поддержке бронепоезда, прошедшего через невзорванный Рижский железнодорожный мост, захватили станцию Псков. Начались уличные бои.

Вот как описывал эти события их участник В. Лемзаль: «Красногвардейцы защищались мужественно и почти все полегли. Последними их словами были: «Товарищи, мы можем только умереть!».

25 февраля Псков пал. 4 марта после ожесточенных боев была оставлена и Нарва. Но благодаря мужеству оборонявшихся немецкая группировка утратила темп, и наступление забуксовало. Обещавший быть легким поход на Петроград неожиданно потребовал таких усилий, на которые кайзеровская Германия уже не была способна. Наступление остановилось, и в дальнейшем германские войска ограничивались лишь редкими разведывательными операциями.

В начале 1919 года, когда было решено отпраздновать первую годовщину РККА, заместитель председателя Революционного военного совета Эфраим Склянский подписал директиву, в которой говорилось: «День празднования годовщины сформирования Красной армии устанавливается 23 февраля».

Впереди была Гражданская война и другие тяжелые испытания, но под Псковом и Нарвой против немцев плечом к плечу сражались солдаты и офицеры и Российской императорской армии, и Красной гвардии. Фактически в боях февраля 1918 года произошла историческая спайка двух армий и РККА стала полноправной наследницей великой Русской армии.

Автор — военный публицист

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции