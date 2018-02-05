Ролик. Всего девять секунд.

Нужно просмотреть его несколько раз, чтобы стало понятно происходящее. Вот каменная россыпь, за которой прячется человек. Вот медленно приближающиеся к нему со всех сторон боевики. Жадный азарт на лицах. Торжество. Ожидание наживы. Сейчас они его схватят… А затем короткий хлопок, султан черного тротилового дыма на том месте, где прятался человек. Испуганно прыснувшие в разные стороны боевики. Те, кто уцелел. Стоп запись! Всё!

Нужно просмотреть запись несколько раз, чтобы понять, что перед нами происходит подвиг. Тот, о котором мы так много раз читали и слышали. Подвиг самопожертвования.

Сбитый над Идлибом летчик-штурмовик майор Роман Филипов, оказавшись в окружении, принял бой и предпочел смерть плену — подорвал себя последней гранатой.

Про последнюю гранату — не выдумка журналистов или пропагандистов, это сами боевики на своих форумах обсуждают обстоятельства гибели русского летчика. Отстреливался, бросал гранаты, последней подорвал себя…

Вот новое видео — «трофеи» боевиков. «Апээс» — автоматический пистолет Стечкина. Расстрелянная обойма. Наполовину опустошенные еще две. Он сражался. Очевидно, был тяжело ранен, иначе бился бы до последнего патрона, и, уже теряя сознание, боясь, что беспомощным попадет в руки боевиков, выдернул чеку, прижал гранату к себе и, дождавшись, когда враги подойдут поближе, разжал ладонь. Эти последние три секунды на видео. Три секунды от жизни до бессмертия. Потому что подвиг Романа — это настоящий шаг в бессмертие. Вся его жизнь свелась к этим трем секундам высшего напряжения, мужества и воли.

…Это был обычный, рядовой вылет с базы Хмеймим, каких майор Роман Филипов за месяцы командировки в Сирии выполнил не один десяток. Облет зоны деэскалации «Идлиб», задача — контроль режима прекращения огня. Фактически разведка. Нанесение бомбо-штурмового удара не планировалось. На переговорах местные боевики клялись соблюдать перемирие, подписали все бумаги, которые сохранили им жизнь, ибо стоявшая на границе Идлиба сирийская армия была готова «зачистить» это гнездо исламистов «под ноль».

В районе села Масеран самолет был обстрелян из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик успел доложить на авиабазу, что подбит, что самолет потерял управление, а он катапультируется. К сожалению, ветром парашют Филипова снесло к селению Телль-Дебес — практически к группе боевиков, которые спешили к месту приземления. Там он и принял свой последний бой.

Роман Филипов был заместителем командира эскадрильи 18-го штурмового авиационного полка «Нормандия-Неман» 303-й гвардейской смешанной авиадивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Дислокация — на аэродроме Черниговка (Приморский край), недалеко от Владивостока. Об уровне подготовки летчиков полка можно рассказывать долго, но многие помнят кадры военных учений в 2014 году, когда штурмовики Су-25 выполняли посадки на необорудованную для приема самолетов федеральную трассу Хабаровск–Владивосток. Впервые в истории российских ВКС.

Поэтому неудивительно, что именно этих асов перебросили в Сирию, и здесь летчики полка с честью выполняли все поставленные перед ними задачи. Наносили бомбо-штурмовые удары по позициям боевиков. Прокладывали Сухопутным войскам путь к победе. Летали уверенно, бомбили точно. Как говорится, «работали надежно». Без потерь. Беда пришла в полк, когда официально наступило перемирие.

«Роман был грамотным и решительным летчиком-штурмовиком первого класса, пользовался авторитетом у своих подчиненных и командиров. Его гибель — тяжелая утрата для Воздушно-космических сил и всех тех, для кого он был настоящим боевым товарищем, наставником и образцом для подражания. Выражаю глубокие соболезнования родителям, семье и близким Романа. Мы окажем вам всю необходимую помощь и поддержку», — сказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

Сирия продемонстрировала высочайший боевой дух наших солдат и офицеров. На земле Сирии были повторены почти все подвиги, которые были совершены поколениями воинов Великой Отечественной. Будучи окруженным, вызвал огонь на себя и погиб старший лейтенант Александр Прохоренко, остался до конца на боевом посту генерал-лейтенант Валерий Асапов, предпочел смерть плену майор Роман Филипов. И это значит, что судьба России в надежных руках.

Гвардии майор Роман Филипов представлен к званию Героя Российской Федерации. Посмертно.

Автор — военный публицист

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