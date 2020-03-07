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Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый лидером страны Владимиром Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой отечественной войне. Об этом 7 марта пишет «РИА Новости».

«Работа продолжается по плану», — сказал Песков.

Ранее 5 марта правительство России согласовало правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине победы.

7 февраля президент Путин подписал и одобрил указ о единовременной выплате ветеранам ко дню Победы.

Организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органов при президенте России. Он был создан с целью проведения государственной политики а области патриотического воспитания граждан и в отношении ветеранов. В состав комитета входят члены российского правительства, представители общественных и молодежных организаций.

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