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Кабмин РФ одобрил правила выплат ветеранам к юбилею Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство РФ согласовало правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщили в четверг, 5 марта, «РИА Новости» в Минтруде.

«Соответствующий проект постановления был подготовлен Минтрудом России во исполнение одноименного указа президента России Владимира Путина», — заявил собеседник агентства.

Представитель ведомства отметил, что единовременную выплату по 75 тыс. рублей получат 537,1 тыс. человек, по 50 тыс. рублей — 611,4 тыс. человек. На выплаты могут рассчитывать инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников ВОВ.

7 февраля президент России Владимир Путин подписал и одобрил указ о единовременной выплате ветеранам ко дню Победы.

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