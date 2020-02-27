В Кремле разъяснили порядок выплат ветеранам ВОВ к 75-летию Победы

Выплаты, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, получат все ветераны – граждане РФ, где бы они ни проживали. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчерашний вопрос по ветеранам (выплатам ко Дню Победы. — Ред.). Если ветеран является гражданином РФ и получает от РФ пенсию, он автоматом получит эти деньги», — сказал Песков.

Он добавил, что страна проживания ветерана значения не имеет.

Таким образом, Песков уточнил порядок выплат, которые ранее одобрил и утвердил своим указом президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что максимальная сумма выплат составит 75 тыс. рублей. В частности, на эти деньги могут рассчитывать инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников ВОВ.