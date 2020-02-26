Ветеранам ВОВ и блокадникам отменят плату за домашние телефоны

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) и жители блокадного Ленинграда перестанут платить за домашние телефоны. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации.

«В преддверии 75-летия Победы «Ростелеком» принял решение предоставить бессрочную бесплатную возможность пользоваться телефонами для всех ветеранов ВОВ и, поскольку «Ростелеком» — это петербургская компания, для всех жителей блокадного города», — цитирует Осеевского «РИА Новости».

Ветераны смогут бесплатно пользоваться домашними телефонами с 1 мая, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Осеевский попросил региональные власти для реализации этой идеи помочь со списками блокадников и ветеранов, сообщает телеканал «360». Плату отменят после того, как сверят списки с данными властей субъектов России, отметили в пресс-службе «Ростелекома».

Ранее в этот же день сообщалось, что для ветеранов закупят кнопочные сотовые телефоны с большими клавишами. Услуги связи будут бесплатными — траты покроет государство.