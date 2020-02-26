Участники ВОВ получат кнопочные сотовые телефоны ко Дню Победы

Для ветеранов закупят кнопочные сотовые телефоны, те самые аппараты с большими клавишами, какими обычно пользуются пенсионеры, либо совсем маленькие школьники. Услуги связи будут бесплатными — траты покроет государство. На устройства потратят около 50 млн рублей, еще 80 млн в год уйдет на оплату счетов операторов. К пожилым абонентам прикрепят волонтеров, чтобы было кому позвонить в экстренном случае. Телефоны ко Дню Победы получат около 60 тыс. участников ВОВ.