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Ветеран ВОВ получил золотой значок ГТО в 97 лет

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Фото: st.vkonline.ru
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Ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин из Орла сдал нормы ГТО в 97 лет и получил золотой значок. Об этом 3 марта сообщает телерадиокомпания «Мир».

Отмечается, что золотой значок 99-летний ветеран получил два года назад, но продолжает поддерживать себя в спортивной форме — бегает ежедневно по 5 км. По его словам, перед сдачей ГТО у него трижды проверяли паспорт и дали разрешение на сдачу нормативов только после долгого обследования.

На войну Миркин ушел в возрасте 20 лет, ему довелось воевать под Ленинградом в зенитной артиллерии.

«Представляете, идут 25–30 бомбардировщиков на батарею. Как вы думаете, все прячутся, все бегут. А мы выходим и начинаем вести по ним огонь. И когда они приближаются, становится страшновато», — приводит слова ветерана «Федеральное агентство новостей».

Абрам Маркин прошел всю войну, получил несколько боевых орденов. Сейчас он пишет воспоминании о войне, чтобы правнуки знали, какую цену заплатила его семья за победу в войне над фашизмом, отмечает телеканал «360».

2 марта сообщалось, что замминистра обороны России Николай Панков поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Бориса Новикова. Ветерану вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и расписную шкатулку, предназначенную для его наград.

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