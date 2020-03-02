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Жившему под Уфой в старом доме ветерану дали квартиру

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Фото: Администрация муниципального района Уфимский Республики Башкортостан
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Власти Уфимского района Республики Башкирия вручили ключи от квартиры участнику Великой Отечественной войны Сергею Оловянникову. 96-летний ветеран жил в частном доме под Уфой без водопровода и туалета.

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«Сегодня Сергею Петровичу Оловянникову, уроженцу деревни Миловка, участнику Великой Отечественной войны вручили ключи от новой благоустроенной квартиры», — говорится в сообщении на сайте сельской администрации в понедельник, 2 марта. В квартире установлена мебель, техника и есть всё необходимое для проживания.

Жилье для ветерана куплено на внебюджетные средства, часть собранной суммы направят на ремонт домой еще двух ветеранов Уфимского района.

О жилищной проблеме 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из села Миловка властям стало известно из СМИ, сообщает «РИА Новости». Оловянников — единственный ветеран из миловского сельсовета и не стоял в очереди на жилье.

В феврале Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение проверить, все ли ветераны Великой Отечественной войны обеспечены комфортным жильем. По ее словам, каждый ветеран должен жить в комфортных условиях независимо от того, получал он жилье или нет.

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