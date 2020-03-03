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В раду подали документ о необходимости празднования Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала в Верховную раду постановление с требованием о праздновании 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 3 марта сообщается на партийном сайте.

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В документе отмечается определяющее значение праздника Победы для Украины и подвиг народа в Великой Отечественной войне, также постановление требует от правительства страны обеспечить единовременную денежную помощь в размере не менее десяти прожиточных минимумов ветеранам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, а также лицам, которые были направлены на принудительные работы в Германию с территории бывшего СССР.

При этом при праздновании годовщины Победы должна быть использована символика времен Великой Отечественной войны.

29 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 мая. По его словам, на Украине, как и во всех странах Европы, «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

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