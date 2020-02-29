Украина отказалась от празднования Дня Победы

Киев не намерен праздновать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил.

По его словам, власти страны, как и все страны Европы, «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

«Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», — сказал министр в интервью телеканалу «Украина 24».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Кремль направит Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы. В Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. В офисе президента Украины заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.