В Совфеде назвали предательством отказ Киева праздновать 9 Мая

Отказ киевских властей праздновать День Победы можно охарактеризовать как предательство. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил РЕН ТВ российский сенатор Сергей Цеков.

«Как это можно охарактеризовать? Как предательство великого прошлого своих предков. Хотя, может быть, у [главы МИД Украины Вадима] Пристайко его родственники служили в УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ. — Ред.). Если говорить о государственном человеке, который представляет государство Украина, то я считаю, что с хорошим прошлым Украины и прошлым, когда она формировалась и была сформирована, он предатель. Он предает деяния предков», — рассказал он телеканалу.

Также Цеков отметил, что этими заявлениями Украине не удастся приблизиться к Европе, поскольку такое поведение в европейских странах не оценят положительно.

Ранее в этот день Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 Мая. По его словам, на Украине, как и во всех странах Европы, «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы. В Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. В офисе президента Украины заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.