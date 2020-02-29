Депутат Госдумы прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы

День Победы 9 Мая останется на Украине народным праздником, даже несмотря на отказ Киева отмечать его. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

«9 Мая на Украине был и останется народным праздником, даже не будучи официальным. [Глава МИД Украины Вадим] Пристайко не уполномочен говорить от имени всего народа Украины. Может быть, лично он и не будет праздновать 9 Мая, но я убежден, что сотни тысяч граждан Украины выйдут в этот день на улицы и возложат цветы к памятникам настоящим героям Великой Отечественной войны, а не предателям и пособникам фашистов», — рассказал он агентству.

Бахарев подчеркнул, что День Победы — святой праздник для всех тех, кто чтит память дедов и отцов, защищавших свою страну и мир от фашизма.

Ранее в этот день Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 Мая. По его словам, на Украине, как и во всех странах Европы, «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы. В Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. В офисе президента Украины заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.