В настоящее время на Украине в почете те, кто «бил поклоны» фашистам во время Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил «Известиям» депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя отказ Киева праздновать День Победы.

«В сегодняшнем Киеве власти, скорее, поставят памятник Гитлеру вместо того, чтобы чествовать истинных победителей — наших ветеранов Великой Отечественной. Особенно больно, что для нас ветераны, проживающие на территории Украины, — это герои, а для официального Киева они в статусе извергов», — рассказал он.

Также Бальбек отметил, что сегодня на Украине в почете те, кто преклонялся перед немецкими захватчиками и «чистил им сапоги».

Ранее в этот день министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не намерен праздновать День Победы 9 Мая. По его словам, на Украине, как и во всех странах Европы, «через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Кремль направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы. В Москве отмечали, что будут рады принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма. В офисе президента Украины заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.