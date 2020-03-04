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На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны РФ в среду, 4 марта.

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Техника уже прибыла в деревню Алабино Московской области и готовится принять участие в тренировках.

«В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А «Солнцепек» и четыре боевые машины ТОС-2 «Тосочка», — приводит слова ведомства ТАСС.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц военной техники и вооружения, включая более 20 новейших образцов, которые продемонстрируют впервые.

ТОС-2 (опытно-конструкторская работа «Тосочка») является наследницей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А с улучшенными характеристиками. От своего предшественника она отличается тем, что выполнена на платформе колесного шасси.

Накануне стало известно, что на параде Победы в Москве впервые покажут новейшую инженерную систему дистанционного минирования.

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