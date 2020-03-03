Новая система дистанционного минирования примет участие в параде Победы

Новейшая инженерная система дистанционного минирования впервые пройдет в колонне военной техники на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках», — цитирует сообщение военного ведомства во вторник, 3 марта, «РИА Новости». В составе колонны пройдут две боевые и две транспортно-заряжающие машины системы.

Она создана на базе автомобиля «КамАЗ» повышенной грузоподъемности. В основу заложен дистанционный способ установки минных заграждений, являющийся наиболее безопасным и маневренным. При разработке инженерами применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации.

В феврале глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал об участии в предстоящем параде Победы на Красной площади 15 тыс. военнослужащих и 375 единиц сухопутной и авиационной техники. Продолжительность парада увеличится до полутора часов.