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Новая система дистанционного минирования примет участие в параде Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новейшая инженерная система дистанционного минирования впервые пройдет в колонне военной техники на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.

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«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках», — цитирует сообщение военного ведомства во вторник, 3 марта, «РИА Новости». В составе колонны пройдут две боевые и две транспортно-заряжающие машины системы.

Она создана на базе автомобиля «КамАЗ» повышенной грузоподъемности. В основу заложен дистанционный способ установки минных заграждений, являющийся наиболее безопасным и маневренным. При разработке инженерами применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации.

В феврале глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал об участии в предстоящем параде Победы на Красной площади 15 тыс. военнослужащих и 375 единиц сухопутной и авиационной техники. Продолжительность парада увеличится до полутора часов.

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