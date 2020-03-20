Американские авиакомпании попросили немедленной финансовой поддержки

Американские авиаперевозчики попросили федеральное правительство о незамедлительной поддержке организации перевозок на фоне растущих убытков из-за эпидемии коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, объединение авиакомпаний Airlines for America (A4A) рассказало в официальном заявлении.

В документе запрашивается немедленная финансовая помощь для защиты и сохранения рабочих мест 11 млн сотрудников организаций авиаотрасли.

«Быстрое распространение COVID-19 и введенные правительством и бизнесом ограничения на авиаперевозки никогда прежде не оказывали такого воздействия на авиацию США и наших сотрудников», — говорится в письме, — Нужда в этом настолько широка и срочна, что ее невозможно переоценить. Это срочно и беспрецедентно».

Руководство A4A уже назвало ситуацию самой худшей в истории авиаперевозок.

Послание адресовано министру финансов США Стивену Мнучину, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, лидеру фракции меньшинства палаты представителей Кевину Маккарти, лидеру сенатского большинства Митчу Макконнеллу и лидеру меньшинства в сенате Чаку Шумеру.

18 марта главный исполнительный директор Airlines for America Николас Калио провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Участники разговора отметили важность конструктивных бесед по разрешению ситуации. Позднее стало известно о том, что глава государства подписал законопроект об оказании социальной и финансовой помощи американцам на сумму в $100 млрд из-за пандемии коронавируса.

17 марта авиаэксперт рассказал о рисках банкротства российских авиакомпаний без оказания необходимых мер господдержки.