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Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова в пятницу в эфире радио «Комсомольская правда».

«Сегодня Российская Федерация имеет 90% заболевших людей, которых мы выявили здесь, привезших инфекцию из-за рубежа. Из общего списка у нас 11 человек, которые заболели в Российской Федерации, но каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирус из-за рубежа», — цитирует Попову ТАСС.

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Ранее 20 марта в оперштабе по предупреждению завоза и распространения инфекции сообщили о 54 новых случаев заражения в России. Заболевание было выявлено в девяти регионах: 33 случая — в Москве, шесть — в Якутии, четыре — в Санкт-Петербурге, четыре — в Самарской области, два — в Кировской области, два — в Новосибирской области, один — в Московской области, один — в Ульяновской области, один — в Тюменской области.

Таким образом, число заболевших в России достигло 253.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 270 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 271 человек.

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