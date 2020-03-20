В России планируют разрешить продавать лекарства онлайн с 27 марта

Правительство России с 27 марта планирует разрешить дистанционную продажу лекарственных препаратов, которые отпускают без рецепта. Об этом говорится в плане действий по обеспечению устойчивого развития экономики на фоне коронавируса, утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на сайте кабмина в пятницу, 20 марта.

Ответственными исполнителями назначены Минздрав, Минпромторг и Минэкономразвития.

Минздрав начал разрабатывать поправки о возможности онлайн-продажи медицинских препаратов в 2015 году после соответствующего предложения Института развития интернета (ИРИ). Документ вынесли на общественное обсуждение. В октябре 2017 года правительство одобрило разработанный законопроект, и в январе 2018-го Госдума приняла его в первом, а в декабре — и в втором чтении. После того как президент России Владимир Путин подписал его в конце декабря, движение закона остановилось.

В начале 2020 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила нижней палате парламента разрешить дистанционную продажу лекарств. В феврале «Известия» выяснили, что предлагалось создать системы электронных рецептов и ввести обязательную индивидуальную маркировку медпрепаратов, — последнее уже применяется с октября 2019 года.

Планировалось, что лицензированные аптеки смогут продавать медикаменты в интернете с июля, а препараты по рецептам — с 2022 года.

17 марта глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости введения дистанционной торговли, когда люди уходят на карантин из-за коронавируса.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств. Он потребовал не допустить контрафакта в этой сфере после введения меры.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пневмонии COVID-19, вызываемую вирусом SARS-CoV-2, пандемией. По данным международной статистической организации Worldometers на 19 марта, в 183 странах мира инфекцией заразились более 258 тыс. человек, а погибли — свыше 10 тыс. пациентов.