Прямой эфир
Сюжет:

Путин поручил кабмину усилить контроль за оборотом лекарств в России

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров усилить контроль за обращением лекарств в стране. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации усилить контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств, включая розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом, в том числе требования о недопущении обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств», — говорится в распоряжении.

В случае необходимости правительство вправе предоставить свои предложения с законодательными изменениями, направленными на повышение ответственности аптечных организаций, работающих на фармацевтическом рынке.

COVIDная перспектива: шипы коронавируса помогли найти эффективное лекарство от него
Появилась перспектива быстрой разработки эффективного препарата от COVID-19

Ранее в этот же день Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Соответствующая мера принята в связи с распространением коронавируса и необходимостью граждан в целях профилактики самоизолироваться после прибытия в РФ из стран с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

12 марта стало известно, что продажи противовирусных препаратов в России выросли в полтора раза. Кроме того, анализ фармацевтического рынка показал, что средний чек такой покупки увеличился с 382 до 573 рублей.

10 марта глава Центра инфекционных болезней Георгий Сапронов назвал лучшее средство против коронавируса. По его словам, самой действенной мерой в борьбе с эпидемией считаются карантины.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека. На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ посоветовала парацетамол вместо ибупрофена при лечении COVID-19
В Китае начнутся клинические испытания первой вакцины от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020