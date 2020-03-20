Большинство новых инфицированных коронавирусом в Москве приехали из ЕС

В Москве выявлено еще 33 случая заражения коронавирусом в пятницу, 20 марта. По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, большинство из инфицированных недавно прибыли из европейских стран.

Среди заболевших есть два ребенка. Один — не посещал школу, второй — не ходил на занятия с 12 марта. В настоящий момент эта школа закрыта на карантин.

Также отмечается, что круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен. Большинство из них находятся дома в режиме самоизоляции, а семь человек госпитализированы в столичные стационары.

Ранее в пятницу стало известно о 54 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России. Общее число заразившихся в стране достигло 253, из них 131 случай — в Москве.

По данным оперативного штаба, заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

SU 2385 Женева — Москва 29.02.20

SU 2613 Милан — Москва 02.03.2020

SU 2384 Москва — Женева 07.03.2020

S7 3752 Ницца — Москва 07.03.2020

S7 3586 Верона — Москва 07.03.2020

J2 809 Баку — Москва 09.03.2020

SU 2329 Мюнхен — Москва 10.03.2020

SU 2383 Женева м Москва 11.03.2020

SU 2305 Франкфурт-на-Майне — Москва 12.03.2020

SU 2383 Женева — Москва 12.03.2020

SU 2381 Женева — Москва 14.03.2020

SU 2385 Женева — Москва 14.03.2020

S7 3556 Мюнхен — Москва 14.03.2020

SU 2381 Женева — Москва 15.03.2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг 19 марта заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызванной новым коронавирусом, началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По состоянию на 20 марта, число заразившихся во всем мире превысило 255 тыс. человек, из них вылечились почти 90 тыс., а умерли 10 448 человек.