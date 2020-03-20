Круизный лайнер Costa Pacifica с россиянами на борту отправился в порт Генуи

Круизный лайнер Costa Pacifica, на борту которого находятся граждане России, в соответствии с маршрутным планом направился в порт Генуи в Италии. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили ТАСС в компании-судовладельца Costa Crociere.

«На лайнере Costa Pacifica нет случаев заражения коронавирусом, как и нет подозрительных случаев вызываемого им заболевания. Генуя была предусмотрена маршрутом», ― рассказали агентству в пресс-службе.

Также в компании добавили, что на борту лайнера в настоящее время находятся 30 россиян.

Судно вышло из порта Буэйнос-Айреса 3 марта, а 23-го числа должно было прибыть в Барселону. Оттуда все туристы планировали вылететь в свои страны. Однако из-за коронавируса Испания закрыла границы. Тогда корабль направился в Марсель, но французские власти не разрешили туристам сойти на берег.

20 марта посольство России в Париже направило французскому МИДу ноту с просьбой разобраться в ситуации с российскими туристами, которых не выпускают с Costa Pacifica.

Тогда же сообщалось, что экипаж лайнера рассматривает вариант ухода в Геную. Однако, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это осложнит дальнейшую переправку туристов на родину. Дипломат выразила надежду на понимание Франции и указала, что люди не сходят с корабля уже более 10 дней.

В настоящее время в Италии зафиксировано более 41 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 3405 человек скончались, а 4440 ― выздоровели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 255 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 495 человек.