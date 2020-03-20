Скворцова назвала сроки изготовления вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая в данный момент Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), будет готова через 11 месяцев. Об этом в пятницу, 20 марта, ТАСС рассказали в пресс-службе ФМБА.

«Первые результаты испытаний вакцины против 2019-nCoV (SARS-CoV-2. ― Ред.) планируется получить в июне 2020 года, второй этап планируется завершить к началу III квартала 2020 года. Доклинические исследования займут до шести месяцев, первая фаза клинических исследований займет до пяти месяцев. <…> Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», ― цитируют в пресс-службе слова главы ФМБА Вероники Скворцовой.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главная цель российского правительства в настоящее время ― не допустить распространение коронавируса на территории РФ и разработать вакцину против него. Председатель правительства отметил, что в данный момент в России проводится испытание шести разработанных вакцин.

Также 20 марта стало известно, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

По последним данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, в России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 253.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 255 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 449 человек.