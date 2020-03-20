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В России за сутки зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России за сутки зарегистрировано 54 новых пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 253, из них 131 случай — в Москве. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.

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Заболевание было выявлено в девяти регионах: 33 случая — в Москве, шесть — в Якутии, четыре — в Санкт-Петербурге, четыре — в Самарской области, два — в Кировской области, два — в Новосибирской области, один — в Московской области, один — в Ульяновской области, один — в Тюменской области.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении оперштаба.

Также отмечается, что круг лиц, с которыми контактировали заболевшие определен, с ними ведется необходимая работа.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 69 075 человек, под контролем остаются 27 487 человек», — уточняется в сообщении.

За последние сутки из больниц были выписаны семь человек: четверо в Москве и еще трое в Липецкой области. Всего вылечившихся в России — 12 человек.

Ранее, 19 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По состоянию на 20 марта, число заразившихся во всем мире превысило 255 тыс. человек, из них вылечились почти 90 тыс., а умерли 10 448 человек.

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