В Минздраве РФ заверили в скорой ликвидации дефицита масок в аптеках

Медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Она признала, что в последнее время наблюдается дефицит масок в аптеках.

«Да, это действительно проблема. И насколько я знаю, очень энергично Министерство здравоохранения и Министерство промышленности этот вопрос решают. По моим данным, скоро маски будут», — сказала Драпкина.

Ранее в этот же день в Кремле прокомментировали ситуацию с наличием в аптеках масок и антисептиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что сейчас нехватка средств индивидуальной защиты наблюдается во всем мире.

18 марта замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время.

17 марта в Фонде развития промышленности России пообещали ускорить выдачу займов производителям медицинских масок и антисептиков из-за распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

В России выявили 199 случаев заболевания.