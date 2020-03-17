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ФРП пообещал ускорить выдачу займов производителям масок и антисептиков

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Фонд развития промышленности РФ из-за распространения коронавируса может ускорить выдачу займов производителям медицинских масок и антисептиков. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Ученов.

«Мы договорились с руководством фонда о том, что мы, безусловно, должны перестраиваться под те вызовы, которые мы получаем сегодня, и оценку деятельности мы должны концентрировать на тех получателях займов, компаниях, которые занимаются производством наиболее важной и востребованной продукции, прежде всего это средства индивидуальной защиты, это маски, это антисептики», — приводит ТАСС слова Ученова.

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Он отметил, что сейчас фонд проводит аудит поступивших заявок по потенциальным производителям, чтобы в ускоренном формате обеспечить им финансовую поддержку.

16 марта стало известно, что в России из-за распространения коронавируса вырос спрос не только на медицинские маски, но и на защитные очки и респираторы.

4 марта правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных препаратов.

В тот же день руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил о перебоях с поставками медицинских масок в регионах. Решение этой проблемы, по его словам, на контроле у Минпромторга и других органов правительства.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

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