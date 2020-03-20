Мишустин назвал главной задачей разработку вакцины против коронавируса

Главная цель российского правительства в настоящее время ― не допустить распространение коронавируса на территории РФ и разработать вакцину против него. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Наша главная цель ― не допустить массового распространения вируса, контролировать, соответственно, буквально в режиме нон-стоп, на опережение. Это, конечно, не только введение ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но и также разработка, в том числе и вакцины от новой инфекции», ― цитирует его «РИА Новости».

Председатель правительства отметил, что в данный момент в России проводится испытание шести разработанных вакцин.

Ранее в этот день сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года.

Также 20 марта стало известно, что SARS-CoV-2 диагностировали еще у шести жителей Якутии и одного жителя Подмосковья. Таким образом, на территории России в настоящее время зафиксировано 206 случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 253 тыс. человек, вылечились более 89 тыс. пациентов, умерли 10 407 человек.