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В Подмосковье выявлен еще один случай коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Московской области. Заболевший 11 марта вернулся из Праги, сообщили в региональном минздраве в пятницу, 20 марта.

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Пациент прибыл рейсом SU 2011, всех, кто летел вместе с ним, призвали обратиться на телефонную горячую линию, передает «Интерфакс».

Всего в Московском регионе подтверждено 18 случаев коронавируса. Проверку прошли более 4,8 тыс. человек.

Ранее 20 марта стало известно о заражении коронавирусом шести жителей Якутии. Все они лечатся в стационаре. В этот же день оперативный штаб сообщил о четверых выздоровевших. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом достигло девяти.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тысяч человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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