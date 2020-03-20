В Подмосковье выявлен еще один случай коронавируса

Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Московской области. Заболевший 11 марта вернулся из Праги, сообщили в региональном минздраве в пятницу, 20 марта.

Пациент прибыл рейсом SU 2011, всех, кто летел вместе с ним, призвали обратиться на телефонную горячую линию, передает «Интерфакс».

Всего в Московском регионе подтверждено 18 случаев коронавируса. Проверку прошли более 4,8 тыс. человек.

Ранее 20 марта стало известно о заражении коронавирусом шести жителей Якутии. Все они лечатся в стационаре. В этот же день оперативный штаб сообщил о четверых выздоровевших. Таким образом, общее число переболевших коронавирусом достигло девяти.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тысяч человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.