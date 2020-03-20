Прямой эфир
Сюжет:

Четверо заболевших коронавирусом в России выздоровели

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще четыре четверо заболевших коронавирусом в России выздоровели. Таким образом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщает портал «стопкоронавирус.рф».

Коронный номер: второй медцентр для заболевших COVID-2019 построят к 4 апреля
На возведение больницы в рекордные сроки понадобится около 50 млрд рублей

По оперативным данным, за последние сутки заболели 52 человека. Общее число заболевших составляет 199.

19 марта в Москве зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом. По данным «Известий», скончалась профессор кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентина Зубарева. Известно, что 79-летняя женщина страдала от нескольких серьезных заболеваний. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Это означает ограничения на проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки на 40 дней
Жителям Калифорнии запретили выходить из дома без необходимости

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020