Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки на 40 дней

Узбекистан приостановил с пятницы, 20 марта, международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта страны.

«С 20 марта пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям приостановлены на 40 дней», — сказали в ведомстве, добавив, что ограничения распространяются на автомобильные, воздушные, ж/д и речные грузовые перевозки.

Как отмечает «Газета.ру», на данный момент в республике зафиксировано 23 случая заражения COVID-19.

Днем ранее власти Узбекистана отказали в вылете чартерному рейсу из Новосибирска, на котором должны были вернуться домой застрявшие в России граждане страны.

После закрытия границ Узбекистана из-за коронавируса в новосибирском аэропорту застряли около 150 граждан страны. Они прибыли в Новосибирск из разных российских регионов, в том числе с Дальнего Востока.

Ранее в марте несколько российских авиакомпаний приостановили полеты в Узбекистан из-за распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.