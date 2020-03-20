Жителям Калифорнии запретили выходить из дома без необходимости

Власти американского штата Калифорния издали приказ, запрещающий жителям выходить из дома без необходимости. Документ опубликован на сайте местного правительства.

Указ вступил в силу в четверг, 19 марта, и будет действовать до новых указаний. Все необходимые сервисы — заправки, аптеки, продуктовые магазины, банки и прачечные — продолжат работу. Представительства федеральных и местных властей также продолжат работу.

Закрываются рестораны, подающие еду в зале, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения, спортзалы и конференц-центры.

«Надо принять этот момент и справиться с ситуацией всем вместе», — написал губернатор штата Гэвин Ньюсом в Twitter под постом со ссылкой на документ.

19 марта Республиканская партия США предложила выплатить гражданам с годовым доходом менее $75 тыс. по $1,2 тыс., а также $500 семьям с маленькими детьми. Таким образом политики предлагают бороться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.