Турция выделит более $15 млрд на помощь гражданам на фоне коронавируса

Турция намерена выделить 100 млрд турецких лир ($15,3 млрд) на оказание помощи гражданам страны в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил в ночь на пятницу, 20 марта, руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Экономический пакет мер в размере 100 млрд лир поможет нашей экономике стабилизироваться, позаботиться о наших людях, поддержать бизнес в эпоху беспрецедентного глобального вызова. Мы уже приняли много различных мер в вопросе охраны здоровья, чтобы предотвратить распространение этого вируса, и будем продолжать это делать», — говорится в его поcте в Twitter.

Накануне стало известно, что Республиканская партия США предложила выплатить американцам с годовым доходом менее $75 тыс. по $1,2 тыс., а также $500 семьям с маленькими детьми.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.

В России COVID-19 диагностирован у 199 человек, 52 случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Среди заболевших 188 граждан РФ, остальные — иностранцы. Пятеро уже выздоровели.